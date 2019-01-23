Импортеры алкоголя в России подняли цены на 6-20%

С начала года импортеры алкогольной продукции подняли цены. В среднем стоимость вина и другого алкоголя выросла на 6-8%, но в некоторых случаях подскочила сразу на 20%.

Компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, главной причиной называет рост НДС с 18% до 20%, пишет «Коммерсант». Еще одной причиной стал помарочный учет, который «существенно замедлит скорость операций и приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования».

Кроме того, среди причин повышения цен называют рост стоимости топлива и курс рубля.

Участники рынка жалуются, что новые цены пока не готовы принимать федеральные ритейлеры.

Напомним, что по итогам 2018 года в России выросла продажа слабоалкогольных напитков.



