Следком проверит ситуацию с выкатившимся со взлетной полосы самолетом в Шереметьево

СКР проведет проверку после того, как самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Boeing 737 прибыл из Астаны 21 января в 18:00.

«Проводится доследственная проверка по факту выката самолета авиакомпании „Аэрофлот“ за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке», — сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» после посадки на 1,5 метра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал. На борту находились 81 пассажир и семь членов экипажа.