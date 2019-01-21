В Татарстане не нашли инвестора для проекта «Пять ветров»

Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов на итоговой коллегии посетовал, что в 2018 году они так и не смогли найти инвестора для проекта «Пять ветров».

«В 2018 году мы не достигли запланированных результатов по инвестиционному проекту «Пять ветров». Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но к реализации конкретных предложений в рамках этого проекта мы пока не приступили. В новом году нам необходимо проанализировать нашу работу в этом направлении и перестроить подходы в решении этой задачи», — передает слова Сергея Иванова корреспондент «Реального времени».

О центре велнес-туризма «Пять ветров» в республике говорят уже не один год. В сентябре 2018 года для подготовки к его реализации депутаты Госсовета РТ согласовали изменение границ Вахитовского и Шеланговского сельских поселений Верхнеуслонского района. Комплекс планируется построить на территории более 30 га вблизи деревни Нариман.