Поставщика КНИТУ-КАИ оставили под арестом до 1 марта

Верховный суд РТ оставил в СИЗО до 1 марта экс-директора ООО «Нур-Тех» Марата Галеева, подозреваемого в причастности к хищению средств по госконтракту КНИТУ-КАИ на 95 млн рублей в 2011—2013 годах. Таким образом, он будет находиться под арестом до 1 марта.

Двое других подозреваемых по делу об оборудовании для производства полимерной «нанодоски» (оборудование для экспериментального производства которой КНИТУ-КАИ должна была поставить фирма, руководителем которой являлся Марат Галеев) остаются под домашним арестом.

Старший следователь Следственной части ГСУ РТ Игорь Москалев мотивировал ходатайство о продлении ареста предположением, что, оказавшись дома, Галеев может попытаться скрыться ввиду длительного — 10-летнего срока, который ему угрожает.

Напомним, следствие полагает, что оборудование для экспериментального производства изобретенной учеными КНИТУ-КАИ полимерной «нанодоски», которое ООО «Нур-Тех» должно было изготовить, было поставлено из Китая. Подробности судебного процесса — в материале «Реального времени».