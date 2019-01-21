Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет

Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%. Это самый низкий показатель за последние 28 лет.

Это самый низкий показатель за последние 28 лет. ВВП страны достиг 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

В 2017 году китайская экономика выросла на 6,8%. Темпы роста снижались на протяжении всего 2018 года. В первом квартале ВВП рос на 6,8%, во втором — на 6,7%, в третьем — на 6,5%, в четвертом — на 6,4%.

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в 2018 году вырос на 9% — до 3,80 трлн юаней (около $562 млрд). Темпы роста этого показателя последние годы также снижаются. В 2017 году розничные продажи выросли на 10,2%,