В крещенских купаниях в Перми приняли участие около 3,8 тысяч человек

В ночь с 18 на 19 января в честь праздника Крещение на территории Перми окунулись порядка 3,8 тысяч человек.

Властями было оборудовано три купели, одна из которых впервые разместилась на городском пляже. По данным специальных служб, праздничные мероприятия прошли спокойно, происшествий не зафиксировано.

Помощь спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась, добавили в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, всего в праздновании Крещения приняли участие более 2,4 миллиона россиян.