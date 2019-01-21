В 2019 году ожидается более 2 млн китайских туристов в России — аналитики

К концу 2019 года количество путешественников из Китая, посетивших Россию, может достичь 2 млн человек.

Основная доля турпотока из КНР в Россию — около 85% — приходится на туристические группы, которые приезжают по «безвизовой» программе в рамках действующих соглашений между двумя странами, передает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.

Ожидается, что туристический поток из Китая в Россию в этом году растет в среднем на 15 — 20%.

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2018 года в Россию прибыло более 903 тысяч групповых туристов из Поднебесной — на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Классические программы включают в себя обязательное посещение двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме них китайские туристы ездят в приграничные регионы. Приморский, Забайкальский, Хабаровский края и Амурская область в 2018 году приняли более 320 тысяч туристов в составе организованных групп.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы за 9 месяцев прошлого года потратили на товары в России 8 млрд рублей.