ФТС зафиксировала снижение объема сомнительных внешнеторговых операций в 20 раз

Федеральная таможенная служба сократила объем сомнительных внешнеторговых операций в 20 раз. Об этом сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев в интервью «Российской газете».

По его словам, за последние три года в результате сотрудничества ведомства с Банком России и Росфинмониторингом объем сократился в 20 раз — с 2,09 млрд до 80,6 млн долларов.

Также были выявлены три основные схемы вывода денег за рубеж. Первая — использование подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. Вторая — когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Третья схема — создание фирм-однодневок под конкретный контракт, которые заключают с поставщиком договор и переводят аванс, после чего исчезают.

Ранее сообщалось, что ФТС может стать единым окном для контроля участников внешнеэкономической деятельности.