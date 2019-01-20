МЧС предупредило татарстанцев о метели 21 января

МЧС РТ опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 6.00 до 18.00 21 января.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра утром и днем на территории Татарстана и Казани ожидается метель, усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с.



Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Максимальная температура днем составит от -6 до -11 градусов.