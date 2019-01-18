Казань и Ульяновск вошли в шорт-лист претендентов на титул «Европейской молодежной столицы-2022»

Казань и Ульяновск вошли в шорт-лист городов-претендентов на титул «Европейской молодежной столицы-2022».

За почетное звание также поборются: Бая-Маре (Румыния), Бильбао (Испания), Гдыня (Польша), Лейден (Нидерланды), Львов (Украина), Познань (Польша), Рибейра-Гранди (Португалия), Тирана (Албания), Вараждин (Хорватия) и Веспрем (Венгрия), сообщает пресс-служба Национального совета молодежных и детских объединений России.



Для определения победителя будет сформировано жюри, состоящее из представителей государственных структур и гражданского общества, молодежных лидеров, местных и региональных властей, СМИ и частного сектора.

К 11 марта 2019 года из всех претендентов будет отобрано пять заявок, допущенных к дальнейшему участию. Во втором туре они представят более детальные заявки. Победителя определят в ноябре 2019 года на официальной церемонии награждения во французском городе Амьене.

