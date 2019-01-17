Итоги дня: сотрудничество Татарстана с UPL Group, отток капитала из России, сокращение сотрудников в ПФР

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 января.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Рустам Минниханов встретится с руководством индийской агрохимической компании UPL Group. Президент республики готов предложить компании локализовать свое производство в Татарстане либо создать научно-исследовательский центр. Также президент РТ предложит компании Philips инвестировать в развитие кластера ядерной медицины в республике.

Кроме того, Рустам Минниханов после трагических событий в Магнитогорске и Шахтах предложил главе Минстроя и ЖКХ республики провести с инженерными службами дополнительные проверки дымоходов этой зимой.

Чистый отток капитала в частном секторе из России по итогам 2018 года достиг $67,5 млрд. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 2,7 раза.



Минэнерго РФ заключило соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с девятью НПЗ. Предприятия потратят на это около 300 млрд рублей.

Пенсионный фонд России в 2019 году сократит несколько тысяч сотрудников. По словам главы ведомства Антона Дроздова, это связано с развитием электронных услуг.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что по иску компании арестованы активы «Газпрома» в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. По его словам, имущество оценивается в «десятки миллиардов долларов».