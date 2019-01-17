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НХЛ отказалась от идеи проводить Кубок мира по хоккею в 2020 году

15:50, 17.01.2019 31
НХЛ отказалась от идеи проводить Кубок мира по хоккею в 2020 году
Фото: nhl.com

НХЛ и профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) заявили, что не будут проводить Кубок мира в 2020 году, поскольку не успевают организовать такой масштабный турнир.

«НХЛ и НХЛПА сегодня в Торонто провели еще одну конструктивную встречу. Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года, но они намерены продолжить диалог, чтобы организовать следующий Кубок мира как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь», — говорится в заявлении НХЛ.

«Хоккеисты концентрируются на поисках подходящего времени для проведения Кубка мира по хоккею в контексте международного календаря в целом. Лига и профсоюз обсуждали возможность проведения следующего Кубка мира в сентябре 2020 года, но пришли к общему мнению, что на подготовку такого события уже не хватит времени. Мы с нетерпением ждем продолжения диалога с лигой», — говорится в заявлении НХЛПА.

В 2016 году турнир прошел в Торонто — в финале Канада обыграла сборную Европы.

СпортХоккей
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