В Пермском крае за месяц яйца подорожали на 23%

Цена на куриные яйца в Пермском крае увеличилась на 23,43%. Об этом сообщает Перьмстат.

По информации ведомства, в декабре по сравнению с ноябрем прошлого года стоимость выросла на 20 рублей за десяток и на 40 рублей – за отборные яйца. Средняя цена за десяток составляет 68,61 рублей.

Стоит отметить, что яйца подорожали в 30 субъектах Российской Федерации на 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртской Республике — на 31%, Республике Марий Эл — на 29,5%, Орловской и Калининградской областях — на 28,3%.

Ранее сообщалось, что «Руспродсоюз» спрогнозировал подорожание продуктов на 8% в первом квартале 2019 года.