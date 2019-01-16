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Казанское «Динамо» на выезде уступило «Кузбассу»

17:21, 16.01.2019 100
Казанское «Динамо» на выезде уступило «Кузбассу»
Фото: dynamo-kazan.ru

Хоккеисты «Динамо-Казань» проиграли кемеровскому «Кузбассу» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.

Игра проходила в Кемерово и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Таким образом, после 17 игр в чемпионате России «Динамо-Казань» занимает пятое место чемпионата России, имея в своем активе 29 очков. «Кузбасс» после 18 игр с 25 набранными баллами занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Следующую игру казанцы проведут против «Сибсельмаша» 19 января.

В прошлом матче хоккеисты казанского «Динамо» проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:3.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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