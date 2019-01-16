За сутки в Казани выпадет треть месячной нормы осадков

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что снегопад в Казани продлится до завтра. За сутки выпадет треть месячной нормы осадков.

«За половину января в Казани выпало 23 мм осадка, что составляет более половины месячной нормы — 41 мм. По прогнозам, только за текущие сутки на город обрушится около 15 мм осадков, а это уже третья часть месячной нормы», — приводит его слова «Татар-информ».

Переведенцев рассказал, что уже завтра в Казани ожидается слабый снег. Температура понизится до –5°С, –7 °С. В начале следующей недели температура понизится сильнее.