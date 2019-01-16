Глава Минэкономразвития РФ призвал антимонопольные органы разобраться с ростом цен на продукты

Министр экономического развития России Максим Орешкин обратился к антимонопольным органам с просьбой разобраться с ростом цен на некоторые товары.

По его словам, часть продуктов существенно подорожала, несмотря на то что НДС на них не был повышен.

«Сахар подорожал почти на треть, яйца очень выросли в цене, то есть это продукты питания, это то, что ощущается, то, что покупаешь каждый день в магазине. При этом важно понимать, что на эти товары НДС не вырос, он остался 10% — на том уровне, на котором он был», — заявил Орешкин в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также Орешкин подытожил, что эффект на инфляцию от повышения НДС оказался не таким сильным.

Напомним, ранее «Руспродсоюз» спрогнозировал подорожание продуктов на 8% в первом квартале 2019 года.