На шахте «Уралкалия» в Соликамске погиб 29-летний рабочий

На руднике СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» в Соликамске в ночь на 16 января погиб 29-летний работник.

По версии следствия, мужчина, являясь электрогазосварщиком, скончался при проведении работ по монтажу труб в шахте рудника.

По данному факту Следкомом начата доследственная проверка. В настоящее время опрашиваются очевидцы инцидента, изъята вся необходимая документация, также назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По результатам проверки следователем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «УС-30 СМУ-680» проводило на шахте ремонтные работы.

