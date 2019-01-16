Правительство займется развитием российской ОС для смартфонов

Правительство РФ планирует развивать национальную мобильную операционную систему для смартфонов.

На текущий момент прорабатывается модель, при которой развитие ОС не приведет к колоссальным издержкам.

«Что касается Sailfish (мобильная ОС, на смартфоны с которой «Ростелеком» предлагал перевести чиновников, — прим. ред.), то, отмечу, что чиновников много. Есть чиновники, которые самой разной работой занимаются, которым не нужна специальная среда для обработки данных», — передает ТАСС слова вице-премьера Максима Акимова.

По его словам, речь идет о том, чтобы развивать Sailfish в том числе как сервис для взаимодействия российских чиновников, которым нужен для этого специальный режим.

Напомним, ранее сообщалось, что перевод чиновников на смартфоны с российской ОС обойдется в 160 млрд рублей.