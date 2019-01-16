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Челнинская прокуратура проверит сообщения об избиении больного эпилепсией ребенка

11:41, 16.01.2019 33
Челнинская прокуратура проверит сообщения об избиении больного эпилепсией ребенка
Фото: prok-nch.ru

Прокуратура Набережных Челнов проверит информацию из соцсетей об избиении мальчика, больного эпилепсией.

«В случае подтверждения будут выясняться все обстоятельства инцидента, а также выполнение администрацией школы обязанностей по обеспечению безопасности учащихся», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Twitter.

В паблике «Набережные Челны Life» сегодня появилось сообщение, что ученика школы №15 избили одноклассники.

Происшествия Татарстан
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