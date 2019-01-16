Челнинская прокуратура проверит сообщения об избиении больного эпилепсией ребенка

Прокуратура Набережных Челнов проверит информацию из соцсетей об избиении мальчика, больного эпилепсией.

«В случае подтверждения будут выясняться все обстоятельства инцидента, а также выполнение администрацией школы обязанностей по обеспечению безопасности учащихся», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Twitter.

Прокуратура г. Наб. Челны проверяет распространенную в соцсетях информацию об избиении мальчика, больного эпилепсией. В случае подтверждения будут выясняться все обстоятельства инцидента, а также выполнение администрацией школы обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.

— Прокуратура РТ (@smiprokrt) 16 января 2019 г.

В паблике «Набережные Челны Life» сегодня появилось сообщение, что ученика школы №15 избили одноклассники.