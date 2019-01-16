Около Казани столкнулись и загорелись две фуры, один человек погиб

Фото: МЧС по РТ

В Высокогорском районе Татарстана столкнулись и загорелись две фуры.

Инцидент произошел на 812 км трассы М-7, вблизи жилого массива Кульсеитово Авиастроительного района Казани, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.



В результате погиб один из водителей фуры человек. Водитель другого грузового автомобиля осмотрен на месте работники скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждается.

Всего для ликвидации последствий ДТП были привлечены 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 17 человек и 4 единицы техники.

