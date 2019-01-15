Игроки казанского «Зенита» не пострадали в массовом ДТП в Анкаре
Накануне автобус казанского волейбольного клуба «Зенит» попал в массовое ДТП в Анкаре (Турция). Как выяснило «Реальное время», никто из игроков клуба не пострадал.
Повреждения получил только автобус, арендованный для перевозки волейболистов. Спортсмены добирались до отеля пешком.
Виновник аварии попытался сбежать из больницы, однако был задержан турецкой полицией.СпортПроисшествия Татарстан
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