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Игроки казанского «Зенита» не пострадали в массовом ДТП в Анкаре

12:40, 15.01.2019
Игроки казанского «Зенита» не пострадали в массовом ДТП в Анкаре
Фото: скриншот

Накануне автобус казанского волейбольного клуба «Зенит» попал в массовое ДТП в Анкаре (Турция). Как выяснило «Реальное время», никто из игроков клуба не пострадал.

Повреждения получил только автобус, арендованный для перевозки волейболистов. Спортсмены добирались до отеля пешком.

видео с места происшествия

Виновник аварии попытался сбежать из больницы, однако был задержан турецкой полицией.

СпортПроисшествия Татарстан
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