Итоги дня: повышение ставки по ипотеке, переговоры по мирному договору, приговор по делу о погроме в «Алтыне»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 января.



Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 п. п. Теперь базовая ипотечная ставка начинается от 10,8%.



Сегодня начались переговоры между Россией и Японией по поводу мирного договора. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора значительно расходятся.

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 10 участникам ОПГ «Суконка» по делу о нападении на торговый центр «Алтын». Пятеро участников разгрома получили реальный срок, остальные — условный.

Бывший глава администраций Авиастроительного и Советского районов Казани Фоат Ибатуллин скончался на 71-м году жизни. С 1994 по 2005 год он занимал кресло главы администрации Авиастроительного района Казани, а в 2005 году стал главой администрации Советского района.

В Атнинском районе Татарстана ходят слухи о скорой отставке Габдулхата Хакимова, возглавляющего район последние 14 лет, и разорении известного в районе бизнесмена Рашита Абдуллазянова. Сарафанное радио утверждает, что оба поплатились за огромный проигрыш сыновей в московском подпольном казино.