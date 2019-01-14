Нападающий Сергей Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий Сергей Корниленко, выступающий за самарский клуб с 2011 года, продлил контракт с «Крыльями Советов» еще на один сезон, сообщает пресс-служба волжан.

— «Крылья Советов», без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба. Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за «Крылья» и дальше. Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям». Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры, — отметил Сергей Корниленко.