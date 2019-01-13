Сергей Умнов уйдет с поста начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу — СМИ

Фото: 78.мвд.рф

Генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов покинет занимаемую должность и перейдет на работу в центральный аппарат министерства.



По информации источника РБК, основным кандидатом на место начальника главка является первый заместитель начальника ГУ МВД по Ленинградской области 50-летний полковник Михаил Ильин. Ранее Ильин возглавлял петербургский Центр по противодействию экстремизму (центр «Э»).



Сергей Умнов работал в различных подразделениях уголовного розыска Санкт-Петербурга с 1986 года. Затем он перешел на службу по борьбе с организованной преступностью. В 2004 году Умнов стал замначальника криминальной милиции, В 2012 году он возглавил Главное управление петербургской полиции.