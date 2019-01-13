Полиция ищет напавшего на бригаду скорой помощи в Березниках

В городе Березники Пермского края полиция ищет мужчину, напавшего на медработников скорой помощи.

Инцидент произошел в ночь на 13 января. Во время вызова знакомый нетрезвого пациента набросился на водителя во время поездки в больницу, ударив его по лицу. Пострадавший получил ушиб спинки носа.

В настоящее время сотрудники правопорядка ищут злоумышленника. Местный житель, к которому вызывали скорую, госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее главный врач березниковской скорой помощи Андрей Соседков в социальных сетях сообщил, что подобный случай в городе второй за месяц.

Напомним, в конце прошлого года СК начал доследственную проверку после нападения на фельдшера скорой помощи в Челнах.