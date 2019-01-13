Глава МИД Японии прибыл в Москву для обсуждения мирного договора

Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибыл в Россию с пятидневным визитом, основной целью которого станут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблематике мирного договора.

«Министр прибыл в Москву», — сообщил дипломатический источник ТАСС.



В МИД РФ сообщили, что встреча Таро Коно и Лаврова пройдет в первой половине дня 14 января.



В посольстве Японии не раскрывают детали визита главы МИД в Россию.



Ранее в МИД РФ сообщили, что ключевым условием для решения вопроса о мирном договоре с Японией является признание японской стороной итогов Второй мировой войны.