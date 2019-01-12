Под своды домашней арены «Лады» подняли стяг ветерана Олега Волкова

Перед матчем «Лада» — «Молот-Прикамье» состоялась торжественная церемония поднятия именного стяга Олега Волкова с номером 16, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.



Защитник Олег Волков начал выступать за тольяттинский коллектив еще в те времена, когда команда называлась «Торпедо». Вместе с «Ладой» он поднялся в элитный дивизион отечественного хоккея, дважды становился чемпионом России, трижды серебряным медалистом, а также завоевал Кубок Европы.



За 16 сезонов (с 1986 года по 2002) подряд в составе тольяттинского клуба Олег Волков сыграл в 658 матчах, в которых набрал 141 (45+96) очко.



В настоящее время Олег Николаевич работает на должности старшего тренера ДЮСШ «Лада».