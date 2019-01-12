Анатолий Емелин: «Если будем так же играть, очки придут»

Тольяттинская «Лада» проиграла и четвертый матч домашней серии нового 2019 года, на этот раз пермскому «Молоту-Прикамье» — 2:3.

Главный тренер волжан Анатолий Емелин прокомментировал эту неудачу:



— «Молот-Прикамье» — с победой. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть игру. К сожалению, каждый приезд соперника в нашу зону оборачивается заброшенной шайбой в наши ворота. Мне это трудно объяснить. Ребята старались, но… Если будем так же играть, очки придут и вернем болельщиков на трибуны, — сказал наставник.

18 января «Лада» сыграет в гостях против казанского «Барса».

