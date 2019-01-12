Илдус Нафиков о предназначении прокуроров: «Служить Отечеству и народу»

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков поздравил подчиненных и коллег с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры РФ.

«Здоровья и счастья, радости и благополучия, уюта и согласия в семьях. Пусть вам во всём сопутствуют удача и профессиональный успех», — пожелал он.

В своем обращении Илдус Нафиков отметил — приоритетным направлением работы прокуроров была и остается защита прав и законных интересов граждан.

«На протяжении всей своей истории прокуратура убедительно доказывает свое главное предназначение — обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Отечеству и народу», — считает глава надзорного ведомства республики.

По мнению Нафикова, в ушедшем году его личным составом прокуратуры РТ «принимались последовательные меры по укреплению законности и правопорядка», а кроме того «проделана масштабная работа по надзору за исполнением законодательства об оплате труда, долевом строительстве, образовании и здравоохранении».

Накануне в Москве на торжествах в Генпрокуратуре РФ была объявлена благодарность президента страны двум прокурорам из Казани.