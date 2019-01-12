СМИ сообщили о закрытии счетов российских бизнесменов на Кипре

Два российских бизнесмена, имена которых не раскрываются, закрыли счета в банках Кипра.

Средства лежали на счетах более десяти лет, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.



По данным источников агентства, банки в течение последних нескольких месяцев запрашивали у предпринимателей старые документы для подтверждения источников происхождения средств на счетах. Однако бизнесмены не смогли предоставить банками эти данные.

Ранее Центробанк опубликовал данные о прямых инвестициях из России по состоянию на 1 июля 2018 года.



Основными направлениями инвестиций из России стали офшорные государства, в том числе и Кипр ($182 млрд).