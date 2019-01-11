Украинский чиновник назвал назвал Крымский мост «бутафорским пропагандистским проектом»

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал Крымский мост «бутафорским пропагандистским проектом».

По его словам, сооружение не способно выдержать выдержать землетрясение, пишут «Дни.ру».

«На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется», — заявил Черныш.



Он отметил, что одни конструкции моста якобы проседают, а другие поднимаются. Черныш объяснил это сложной геологией под мостом, а также особенностями конструкции.

«За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны», — подчеркнул министр.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины рассказали о «проседании» опор Крымского моста, который был открыт в прошлом году.