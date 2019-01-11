Итоги дня: возможный переезд Феофана, приговор экс-главе ГИСУ РТ и недооцененный рубль

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 января.

Телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, что митрополит Павел может покинуть пост руководителя РПЦ в Белоруссии, а его место займет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко назвал сообщения о возможном назначении Феофана слухами.

Минобороны РФ подготовило проект постановления, которое разрешит сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу. В документе сказано, что открывать огонь по нарушителю будут лишь в том случае, когда преднамеренное крушение самолета может вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов. Перед этим российские военные будут неоднократно предупреждать самолет о своих намерениях.

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении экс-главы ГИСУ РТ Рашида Нуруллина. Он получил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Однако в связи с истечением срока давности уголовное дело было закрыто. Прокуратура просила для Нуруллина условный срок в 3 года за превышение полномочий, повлекшее незаконную оплату 216 млн рублей в пользу ПСО «Казань» за не выполненные на тот момент работы при подготовке к Универсиаде.

Журнал The Economist счел рубль самой недооцененной валютой мира. По оценке журнала, сейчас рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. Сегодня же стало известно, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции упал на 6,9%. Реальный курс рубля к доллару за прошлый году опустился на 6,3%, курс рубля к евро — на 9,8%.

Генпрокурор Юрий Чайка попросил премьер-министра Дмитрия Медведева повысить прокурорам зарплаты до уровня судейских. В письме он пояснил, что уровень прокурорских зарплат слишком низкий, тогда как в развитых стран социальная защищенность и финансирование прокуроров соответствует судейским.