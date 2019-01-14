В Атнинском районе обсуждают крупный «проигрыш» в казино детей местных ВИПов

В Атнинском районе ходят слухи о скорой отставке Габдулхата Хакимова, возглавляющего район последние 14 лет, и разорении известного в районе бизнесмена Рашита Абдуллазянова.

Сарафанное радио утверждает, что оба они поплатились за баснословный проигрыш сыновей в московском подпольном казино.



Сами герои сплетен утверждают, что все это неправда, однако при проверке слухов выяснились подробности о проблемах, которые в действительности испытывает местный бизнес. О причинах появления слухов, мнении о них самих героев и сложившейся в районе непростой ситуации читайте в материале «Реального времени».