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ХК «Лада» подписал контракты до конца сезона с тремя нападающими

11:02, 11.01.2019
ХК «Лада» подписал контракты до конца сезона с тремя нападающими
Фото: hclada.ru

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракты до конца сезона с нападающими Александром Куваевым, Иваном Безруковым и Артемом Артемовым, сообщает пресс-служба волжской команды.

Александр Куваев в сезоне 2018/19 выступал за «Ермак» и «Торпедо», за которые в 25 матчах в сумме набрал 6 (3+3) очков.

Иван Безруков в текущем сезоне выступал за «Челмет», где отметился 4 (3+1) очками в 9 матчах.

Артем Артемов в 10 матчах сезона 2018/19 за минское «Динамо» набранными очками не отметился.

Куваев будет выступать под номером 21, Безруков — 46, Артемов — 48.

СпортХоккей
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