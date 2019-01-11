ХК «Лада» подписал контракты до конца сезона с тремя нападающими

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракты до конца сезона с нападающими Александром Куваевым, Иваном Безруковым и Артемом Артемовым, сообщает пресс-служба волжской команды.



Александр Куваев в сезоне 2018/19 выступал за «Ермак» и «Торпедо», за которые в 25 матчах в сумме набрал 6 (3+3) очков.



Иван Безруков в текущем сезоне выступал за «Челмет», где отметился 4 (3+1) очками в 9 матчах.



Артем Артемов в 10 матчах сезона 2018/19 за минское «Динамо» набранными очками не отметился.



Куваев будет выступать под номером 21, Безруков — 46, Артемов — 48.