Отстраненная от занятий за розовые волосы дочь пермского депутата отправилась учиться в Германию

Дочь депутата пермской гордумы Надежды Агишевой, отстраненная в сентябре от занятий в гимназии №4 за розовый цвет волос, отправилась учиться в Германию.

16-летняя девочка сообщила на своем Telegram-канале, что теперь обучается в Германии. При этом фотографии в соцсетях она выкладывает с геолокацией на территории округа Баден-Вюртемберг.

Напомним, ранее в Перми ученицу гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Однако вскоре она была допущена к урокам.

После скандала прокуратура возбудила дело, по результатам которого директора гимназии оштрафовали, а департамент образования Перми пересмотрел требования к внешнему виду школьников.