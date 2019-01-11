Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -14

В пятницу, 11 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. Утром возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -9 до -14 градусов. В Казани днем ожидается от -9°С до -12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -12°С до -14°С.