Итоги дня: средняя зарплата в Татарстане, инфляция за 2018 год и имущество Мусина на 80 млн рублей

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 января.

Среднемесячная средняя зарплата в Татарстане по итогам января — октября 2018 года составила 34 041 рубль, что на 8,4% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. При этом реальная зарплата в республике составила 106,2% к 2017 году.

Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании. Это связано с тем, что у компании имеются огромные долги перед Сбербанком. По данным СМИ, Utair могут забрать для проекта путем конвертации долга перед Сбербанком в акции.

Имущество экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина на 80,2 млн рублей выставят на торги. Продаже подлежат шесть земельных участков в Лаишевском и Зеленодольском районах Татарстана, а также двухэтажный дом в Матюшино площадью 315 кв. м.

Росстат обнародовал данные по инфляции за 2018 год. Так, потребительские цены в России выросли на 4,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 4,7%. Непродовольственные товары подорожали за год на 4,1%, услуги — на 3,9%.

Нефтяная госкомпания «Роснефть» за 2 года вернула от своего дочернего предприятия «Башнефть» порядка 200 млрд рублей. Деньги были получены дивидендами, займами и через контракты. Так, сумма дивидендов «Башнефти» составила 31,5 млрд рублей.