«Крылья Советов» сыграют товарищеские матчи с «Жилиной» и «Ригой»

В рамках первого зарубежного учебно-тренировочного сбора, который пройдет в ОАЭ с 14 по 27 января, «Крылья Советов» проведут несколько контрольных матчей, сообщает пресс-служба самарской команды РПЛ.

Уже определены два соперника. 22 января самарцы сыграют с клубом «Жилина» из Словакии. Эта игра пройдет на стадионе «Джебель-Али» в Дубай в 14.00 по самарскому времени.

Следующим соперником нашей команды станет латвийская «Рига». С ней «Крылья» сыграют 26 января в Абу-Даби. Начало этой игры в 16.00.

Напомним, что после отпуска самарцы соберутся в Москве 13 января, где пройдут медосмотр и на следующий день отправятся в ОАЭ.