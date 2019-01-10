Минобрнауки РТ утвердило рекомендации по отмене школьных занятий в морозы

Министерство образования и науки РТ утвердило рекомендации по отмене занятий в школах республики из-за морозов. Они были направлены в адрес руководителей отделов и управлений образования исполнительных комитетов муниципальных образований.

Так, уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при –23 градусах. В начальных классах городских школ и 5—9-х классах сельских школ порог составляет –25 градусов. Учащиеся 5—9-х классов городских школ могут не посещать уроки при 27 градусах мороза, 10—11-х классов сельских школ при 30 градусах мороза, 10—11-х классов городских школ при 32 градусах мороза.

Отмечается, что все школьники могут быть освобождены от посещения уроков при температуре от –30 градусов и ниже, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже –3 градусов и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже –10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду.

Также Минобрнауки рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований при –25 градусов и ниже.

Ранее ведомство определило сроки школьных каникул в текущем 2018/2019 учебном году.

Так, осенние каникулы прошли с 31 октября по 6 ноября (7 дней), зимние — с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (14 дней). Дополнительные недельные каникулы для учеников первых классов пройдут с 11 по 17 февраля, а весенние с 23 по 31 марта.