В Казани вынесли приговор экс-ревизору Сбербанка

Фото: Реальное время

Под Новый год в Казани вынесли обвинительный приговор бывшему ревизора отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Алисе Хусаиновой. Она признана виновной в попытке хищения 13,8 млн рублей из казны банка и наказана условным сроком в 3 года.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского райсуда Казани, приговор Хусаиновой пока не обжалован ни одной из сторон.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2017 года Хусаинова, приехав с проверкой в один из казанских филиалов, получила доступ к чужому компьютеру и паролю, вошла под ним в систему и провела операцию по зачислению на счет физлица 13 млн 800 тыс. рублей. В действительности эти деньги в кассу не вносились, и обнаружив это, сотрудники банка аннулировали операцию.

Вину Хусаинова в ходе предварительного и судебного следствия вину не признавала, выдвигая версию, что именно ее визит в допофис банка в Дербышках спутал чьи-то планы по уводу миллионов.