Итоги дня: «тупые детки» в КГАСУ, домашний арест главы исполкома Чистополя и рост зарплат бюджетников

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 января.

В соцсетях появился видеоролик, в котором девушка представляется сестрой преподавателя КГАСУ и предлагает помочь поступить в вуз «сильно тупым деткам», добавляя, что все взятки будут проходить через нее. Прокуратура РТ уже начала проверку по данному факту. Автор поста рассказала, что ее предложение было всего лишь шуткой, а обиженный на нее знакомый из чувства мести скинул ролик татарстанскому телеграм-каналу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ново-Савиновский суд Казани отправил под домашний арест до 7 марта главу исполкома Чистополя Александра Заиконникова. Сити-менеджера подозревают в том, что с июня по декабрь 2018 года он получил от директора ООО «Монолит» Ситдикова взятку за подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам и общее покровительство. Заиконников полностью признал свою вину.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году. Он уточнил, что с 1 октября зарплаты будут проиндексированы на 4,3%. При этом речь идет и о специалистах, не вошедших в майские указы президента Владимира Путина.

В России в новогодние праздники повысились цены на бензин и дизтопливо. Оно дорожает в основном на заправках крупных нефтекомпаний, которые отыгрывают повышение НДС с 1 января до 20%. Участники топливного рынка отмечают, что «Лукойл» и «Башнефть» (принадлежит «Роснефти») подняли цены в Башкирии на бензин и дизтопливо на 65—80 коп. за литр. Также из-за повышения НДС цены увеличили Apple и Samsung.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в пятерку наиболее влиятельных губернаторов России. По итогам декабря 2018 года он занял четвертое место. Глава республики уступил только мэру Москвы Сергею Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову и врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову.