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Пьяный челнинец пытался застрелить охранника ночного клуба

11:35, 09.01.2019

Сегодня Следком по РТ сообщил о задержании пьяного стрелка в Набережных Челнах. 34-летний Азат Хикматуллин обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, он пытался застрелить из ружья охранников развлекательного клуба «Золотой шар», которые в тот вечер 29 декабря не пустили его в заведение. В первый раз мужчина приходил без оружия, потом съездил домой и ближе к полуночи вернулся с ружьем, пытался стрелять, но его успели скрутить раньше.

По ходатайству следствия Хикматуллин арестован. Вину в покушении на убийство он не признал.

Сцена вооруженного нападения сохранилась на записи камер наблюдения.

Напомним, перед Новым годом в Казани на улице Островского было совершено покушение на хозяина ломбарда и его спутника. Личность нападавшего установили, но найти его по горячим следам не удалось.

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