Сергей Гуриев в августе уйдет с поста главного экономиста ЕБРР

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность в августе 2019 года.

По его словам, он не стал повторно участвовать в конкурсе на должность, поскольку международной организации нужны новые люди с новыми идеями.

Экономист планирует вернуться к постоянной профессорской работе в парижском университете Sciences Po, пишут «Ведомости».

Сергей Гуриев был назначен главным экономистом ЕБРР в ноябре 2015 года, исполнять обязанности начал с осени 2016 года. В 2004—2013 годах занимал должность ректора Российской экономической школы.

