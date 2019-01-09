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Сергей Гуриев в августе уйдет с поста главного экономиста ЕБРР

10:58, 09.01.2019
Сергей Гуриев в августе уйдет с поста главного экономиста ЕБРР
Фото: kremlin.ru

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность в августе 2019 года.

По его словам, он не стал повторно участвовать в конкурсе на должность, поскольку международной организации нужны новые люди с новыми идеями.

Экономист планирует вернуться к постоянной профессорской работе в парижском университете Sciences Po, пишут «Ведомости».

Сергей Гуриев был назначен главным экономистом ЕБРР в ноябре 2015 года, исполнять обязанности начал с осени 2016 года. В 2004—2013 годах занимал должность ректора Российской экономической школы.

ЭкономикаБанки
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