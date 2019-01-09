В футбольном клубе «Зенит-Ижевск» сменилось руководство

Исполняющим обязанности директора АУ УР «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» назначен Денис Вшивцев, который до этого работал на посту заместителя директора. Дмитрий Кайгородов, который возглавлял клуб до недавнего времени, остался в органах управления этого учреждения.

Изменения в руководящем составе связаны с предложением Кайгородову занять пост генерального директора АО «Культурно-спортивный комплекс «Зенит», занимающегося управлением стадионом «Зенит» и другими спортивными сооружениями, уточнили в пресс-службе футбольного клуба. Отмечается, что совмещать руководящие должности в автономном учреждении и акционерном обществе с юридической точки зрения не представлялось возможным.

«Подобный шаг дает основание полагать, что ФК «Зенит-Ижевск» вернется на родной стадион, а сам стадион в ближайшем будущем будет реконструирован», — отметили в пресс-службе клуба. В настоящее время матчи проходят на стадионе «Купол».

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» выступает в ПФЛ, на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице в зоне «Урал-Поволжье».