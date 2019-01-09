Владимир Путин назначил председателя Арбитражного суда Пермского края

Татьяна Мещерякова стала председателем Арбитражного суда Пермского края. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Назначение произошло в связи с прекращением полномочий экс-председателя суда Виталия Фованова. К своей работе Мещерякова приступила с 26 декабря.

Татьяна Мещерякова является уроженкой Новосибирска. В 1991 году окончила Пермский государственный институт культуры, в 1995 году — юридический факультет ПГУ по специальности «юрист». Далее работала в коммерческих и государственных структурах. С 2010 года — заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края.

Напомним, ранее в Пермском крае были назначены шесть новых судей.