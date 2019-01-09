Полицейский из Твери погиб при конфликте в Подмосковье

Полицейский из Тверской области погиб в результате бытового конфликта в Подмосковье.



«Убитый проходил службу дознавателем в звании майора полиции в Весьегонском районе Тверской области. В Подольске он был в гостях у своей знакомой, и получил ножевые ранения в ходе бытового конфликта, от которых скончался», — сообщил глава пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин.



Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что погибшему было 40 лет, его звали Максим Дунаев.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.



Ранее в Удмуртии суд вынес приговор семье из четырех человек за избиение полицейских.