Российский космонавт сфотографировал Самару с борта МКС

Фото: правительство Самарской области

Герой РФ, российский летчик-космонавт Олег Кононенко сделал фотографию ночной Самары с борта МКС.

Снимок выполнен с высоты более 400 км. Самару освещают желтые огни, на фотографии отчетливо видны дороги, а также очертания и границы города.

Добавим, уроженец Самары Олег Кононенко в настоящее время возглавляет 58-ю экспедицию на МКС, где находится с начала декабря 2018 года.

Всего в сумме космонавт провел на орбите 537 суток, осуществил три выхода в открытый космос. В рамках нынешней экспедиции он будет находиться на орбите 194 дня.