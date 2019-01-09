Эксперты назвали раздражители в общественном транспорте

Российские специалисты в области этикета рассказали о главных раздражителях в общественном транспорте.

Первым, по словам эксперта по этикету Элеоноры Басмановой, является рюкзак на плечах или большая сумка — они могут не только спровоцировать ссору в обществ.

«Есть такое строгое правило, которое рекомендует снимать рюкзаки, потому что, например, если едут люди небольшого роста, то и по лицу может задеть, поцарапать и нанести травму. Большой рюкзак всегда провоцирует на ссору, особенно в час пик, когда все в стрессе, все друг к другу близко расположены, градус кипения поднимается. Конечно, в транспорте принято их (рюкзаки, — прим. ред.) снимать», — отметила она.

Следующим фактором назвали длинные распущенные волосы у женщин, пишет «РИА Новости».

«Я в большом отчаянии по этому поводу. В метро они еще иногда на эскалаторе могут причесываться… Этого ни в коем случае нельзя делать нигде, кроме как в дамской комнате и без посторонних глаз. Здесь рекомендуется, по правилам хорошего тона, собирать волосы, прятать их или под шапку, воротник и так далее, потому что это более гигиенично, практично и, я бы сказала, безопаснее», — заявила Басманова.

Ранее Госкомитет РТ по тарифам предложил поднять стоимость проезда в общественном транспорте не на 3, а на 2 рубля. Таким образом, при наличном расчете поездка обойдется в 27 рублей.

При электронном расчете плата составит 25 рублей, а при предоплате за 100 поездок тариф установят в размере 18 рублей.