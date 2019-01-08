Минкультуры Украины опровергло возврат томоса об автокефалии в Стамбул

Министерство культуры Украины опровергло информацию о том, что томос об автокефалии «новой церкви» вернут из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Вселенского Святейшего Синода Константинопольского патриархата, поскольку его подписал только Варфоломей.

Там добавили, что томос будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской, передает Телевизионная служба новостей (ТСН).

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщил, что томос об автокефалии «новой церкви» вернут в Стамбул, чтоб его подписали все члены синода.