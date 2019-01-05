«Синтез» отправился на сборы в Венгрию

Сегодня рано утром ватерполисты «Синтеза» транзитом через Москву отправились в Будапешт, где с 5 по 13 января проведут игровой сбор на базе клуба «Ференцварош».

Во время поездки татарстанцы сыграют 6 товарищеских матчей с различными венгерскими командами: «Ференцварошем», «Гонведом», БВСЦ, «Пекс» и другими.



По задумкам тренерского штаба, сборы направлены на подготовку «Синтеза» к финальному турниру Кубка России, который пройдет в Казани с 17 по 19 января.